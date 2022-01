“Ale in Cucina”: la (video) ricetta della torta Sbrisolona (Di domenica 23 gennaio 2022) Una delle torte della tradizione più conosciute ed apprezzate, soprattutto nel nord Italia. La Sbrisolona consiste in una frolla estremamente friabile, ‘sbriciolata‘, che si spezza tra le mani e si scioglie in bocca. Tra gli ingredienti, figurano la farina di mais fioretto (macinata finemente) e le mandorle con la pelle, oltre al burro, la farina 00 e lo zucchero. Il ‘trucco’ sta tutto nella tecnica di preparazione, oltre che nel bilanciamento degli ingredienti. Una volta preparate, queste tortine si conservano fragranti e golosissime per giorni, addirittura settimane. Ingredienti 250 g farina 00, 150 g farina di mais fioretto, 200 g mandorle con la ‘pelle’, 200 g burro, 200 g zucchero semolato, 2 tuorli, scorza di limone Procedimento Trito grossolanamente le mandorle con la pelle, tenendone integre una manciata. Le tengo da parte. In una ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 23 gennaio 2022) Una delle tortetradizione più conosciute ed apprezzate, soprattutto nel nord Italia. Laconsiste in una frolla estremamente friabile, ‘sbriciolata‘, che si spezza tra le mani e si scioglie in bocca. Tra gli ingredienti, figurano la farina di mais fioretto (macinata finemente) e le mandorle con la pelle, oltre al burro, la farina 00 e lo zucchero. Il ‘trucco’ sta tutto nella tecnica di preparazione, oltre che nel bilanciamento degli ingredienti. Una volta preparate, queste tortine si conservano fragranti e golosissime per giorni, addirittura settimane. Ingredienti 250 g farina 00, 150 g farina di mais fioretto, 200 g mandorle con la ‘pelle’, 200 g burro, 200 g zucchero semolato, 2 tuorli, scorza di limone Procedimento Trito grossolanamente le mandorle con la pelle, tenendone integre una manciata. Le tengo da parte. In una ...

Advertising

VittorioMastro8 : RT @wilmington_girl: Soleil cucina dopo una bella chiacchierata con Sophie e una con Alessandro in cui ha cercato di mettere pace tra i due… - nikipidia : Non ho capito perché Ale guardava verso la cucina con aria stranita #basciagoni - Anna1Warrior : RT @wilmington_girl: Soleil cucina dopo una bella chiacchierata con Sophie e una con Alessandro in cui ha cercato di mettere pace tra i due… - FrancyLap : RT @wilmington_girl: Soleil cucina dopo una bella chiacchierata con Sophie e una con Alessandro in cui ha cercato di mettere pace tra i due… - ninarosesnow : @comefossite Lì ha tutti manie alimentari, sole fa la spesa da sola e si cucina robe, Sofi e ale fissati con pollo… -