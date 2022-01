A che ora gioca Jannik Sinner contro De Minaur | programma 24 gennaio Australian Open | canale tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 23 gennaio 2022)affronterà Alex deagli ottavi di finale degli2022. L’azzurro scenderà in campo lunedì 24, non prima delle ore 04.30. Un appuntamento sul finire della notte e verso l’inizio della mattinata italiana per il tennista altoatesino, chiamato a fronteggiare l’o sul cemento outdoor di Melbourne. Il nostro portacolori partirà col favore del pronostico, ma non potrà permettersi di sottovalutare il padrone di casa, il quale sarà sostenuto da un pubblico decisamente caloroso., reduce dalla sofferta affermazioneil giapponese Taro Daniel, vuole proseguire la propria avventura nel primo Slam della stagione e ha nel mirino il possibile quarto di finale ...