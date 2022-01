WWE | Usate con la AEW le stesse tattiche che fecero chiudere la WCW?

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 22 gennaio 2022) È stato abbastanza palese fin dall’inizio che la WWE non vedesse di buon occhio la nascita della All Elite Wrestling. Molte mosse sono state fatte per ostacolare il prodotto di Tony Khan, ma finora nessuno ne aveva parlato in maniera concreta. Ci ha provato il giornalista Dave Meltzer nel mezzo della newsletter del Wrestling Observer. Il racconto di Meltzer “La WWE ha utilizzato con la AEW la stessa strategia che utilizzò con la. Leidentiche. Il problema è che hanno fallito su tutta la linea. Hanno provato prima a ostacolarli con gli inserzionisti e gli sponsor, ma non ci sono riusciti. Poi hanno inserito NXT in tv per tentare di ammazzare gli ascolti di Dynamite. Con ascolti bassi, la WarnerMedia avrebbe preteso un ridimensionamento. E invece gli ascolti sono rimasti in linea con gli obiettivi. E gli ...