Tragico schianto tra Ape Car e tir | morto 60enne

Advertising

GaetanoGorgoni : Tragico incidente alle porte del paese, schianto tra auto e moto: muore centauro - CSalentino : Tragico incidente alle porte del paese, schianto tra auto e moto: muore centauro - infoitinterno : Tragico schianto sull'autostrada Milano-Genova, perde la vita dottoressa 39enne - infoitinterno : Le foto del tragico schianto sulla A7, muore 39enne. Altri due feriti, uno grave - lecco_notizie : Tragico schianto auto-moto nel milanese, giovane perde la vita -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico schianto

SAN PIETRO IN LAMA (Lecce) "incidente in mattinata a pochi metri dall'ingresso di San Pietro in Lama. Poco dopo le 11 si è verificato un sinistro nel quale ha perso la vita Federico Candini, un 32enne del posto , ...Ilsinistro è avvenuto intorno alle 11 a Lequile , paese a pochi Km. da Lecce. Un 32enne di ...ed accertare le cause che hanno portato alla tragedia nel Salento e al drammatico, ma l'...Dalle prime notizie ricevute dal personale intervenuto, risulta esserci una persona deceduta e una persona incastrata gravemente ferita.Due morti e un ferito è il bilancio del tragico incidente che si è verificato nel Barese. Un furgoncino con a bordo due fratelli lucani si ...