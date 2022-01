Stupro di Capodanno a Roma | il nipote di De Mita era al festino I testimoni | «Canne e rapporti | niente violenza»

(Di sabato 22 gennaio 2022) Si chiama Simone Maria Ceresani, è ildell’ex presidente del Consiglio Ciriaco Deed è uno deiascoltati dalla magistratura nella vicenda dellodi. C’era anche lui durante ilin via del Podere Fiume a Primavalle in cui una ragazza minorenne, figlia di un diplomatico spagnolo, ha denunciato unasessuale di gruppo. E che oggi vede cinque indagati e tre ragazzi sottoposti a misure cautelari. Ceresani è figlio di Cristiano e di Simona De, figlia dell’ex premier. Il padre è stato capo di gabinetto del leghista Lorenzo Fontana. E alla guida dell’ufficio legislativo di Maria Elena Boschi. Le indagini Ceresani ha raccontato che qualcuno gli ha puntato una pistola ...

Si chiama Simone Maria Ceresani, è il nipote dell'ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita ed è uno dei testimoni ascoltati dalla magistratura nella vicenda dellodia Roma. C'era anche lui durante il festino in via del Podere Fiume a Primavalle in cui una ragazza minorenne, figlia di un diplomatico spagnolo, ha denunciato una violenza sessuale ...Chiamata a ricordare i fatti della sera del 31 dicembre 2020 in cui ha subito unodi gruppo vicino alla Capitale, una ...