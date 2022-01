Siria: oltre 90 morti in 3 giorni scontri tra Isis e curdi (Di sabato 22 gennaio 2022) I combattimenti tra i militanti dello Stato Islamico e le forze curde nel nord - est della Siria sono proseguiti oggi, per il terzo giorno consecutivo, a seguito di un grave attacco jihadista che ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) I combattimenti tra i militanti dello Stato Islamico e le forze curde nel nord - est dellasono proseguiti oggi, per il terzo giorno consecutivo, a seguito di un grave attacco jihadista che ha ...

