Scuola, quarantena e Dad ridotta a 7 giorni e tamponi in anticipo: in arrivo i protocolli semplificati con le nuove regole (Di sabato 22 gennaio 2022) Altro giro, altra corsa. A pochi giorni dal gran rientro in classe degli studenti italiani, è già tempo di una nuova revisione delle regole. La troppa burocrazia sulla gestione dei... Leggi su ilmattino (Di sabato 22 gennaio 2022) Altro giro, altra corsa. A pochidal gran rientro in classe degli studenti italiani, è già tempo di una nuova revisione delle. La troppa burocrazia sulla gestione dei...

Advertising

fabius52 : RT @vitalbaa: Alle elementari un bambino, pure se vaccinato, negativo e asintomatico, deve stare in quarantena se ci sono 2 positivi in cla… - massimodilello : RT @vitalbaa: Alle elementari un bambino, pure se vaccinato, negativo e asintomatico, deve stare in quarantena se ci sono 2 positivi in cla… - MichelottiMarco : RT @vitalbaa: Alle elementari un bambino, pure se vaccinato, negativo e asintomatico, deve stare in quarantena se ci sono 2 positivi in cla… - BartBrami : RT @vitalbaa: Alle elementari un bambino, pure se vaccinato, negativo e asintomatico, deve stare in quarantena se ci sono 2 positivi in cla… - JoPisp82 : RT @vitalbaa: Alle elementari un bambino, pure se vaccinato, negativo e asintomatico, deve stare in quarantena se ci sono 2 positivi in cla… -