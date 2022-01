Rapporto settimanale: MicroStrategy dice che l’azienda terrà i Bitcoin durante il crollo del mercato (Di sabato 22 gennaio 2022) Il mercato delle criptovalute ha continuato a scendere per il secondo giorno consecutivo. Bitcoin è ulteriormente affondato, toccando il minimo di sei mesi. Attualmente viene scambiato a circa 35.500$, il 6,28% in meno rispetto a inizio giornata. Anche Ether e altre altcoin hanno avuto un calo, cancellando una parte dei guadagni arrivati dai recenti rally. Il crollo è stato attribuito alla svendita globale delle azioni e ad un incombente divieto delle criptovalute in Russia. Ecco altre notizie principali sulle criptovalute che potreste esservi persi questa settimana: Il regolatore finanziario di Singapore blocca gli ATM di criptovalute Lunedì agli operatori di ATM di criptovaluta a Singapore è stato ordinato di interrompere le loro operazioni in conformità con le linee guida pubblicate di recente. La "richiesta" emessa ha decretato che ... Leggi su coinlist.me (Di sabato 22 gennaio 2022) Ildelle criptovalute ha continuato a scendere per il secondo giorno consecutivo.è ulteriormente affondato, toccando il minimo di sei mesi. Attualmente viene scambiato a circa 35.500$, il 6,28% in meno rispetto a inizio giornata. Anche Ether e altre altcoin hanno avuto un calo, cancellando una parte dei guadagni arrivati dai recenti rally. Ilè stato attribuito alla svendita globale delle azioni e ad un incombente divieto delle criptovalute in Russia. Ecco altre notizie principali sulle criptovalute che potreste esservi persi questa settimana: Il regolatore finanziario di Singapore blocca gli ATM di criptovalute Lunedì agli operatori di ATM di criptovaluta a Singapore è stato ordinato di interrompere le loro operazioni in conformità con le linee guida pubblicate di recente. La "richiesta" emessa ha decretato che ...

