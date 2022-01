Quirinale: Rotondi, 'non condivido decisione Berlusconi' (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen (Adnkronos) - "Non condivido la decisione di Berlusconi". Lo scrive su Twitter Gianfranco Rotondi, a proposito di Quirinale. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen (Adnkronos) - "Nonladi". Lo scrive su Twitter Gianfranco, a proposito di

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Rotondi, 'non condivido decisione Berlusconi'... - mariavenera2 : RT @PoliticaNewsNow: Quirinale, Rotondi risponde a Rossi: 'Io sono per Berlusconi piano A, B e C. Ma non può dire che...' - forzaitaliota : RT @TV7Benevento: Quirinale: Rotondi, 'su candidatura decide Berlusconi, ma quadro non cambiato'... - grotondi : RT @TV7Benevento: Quirinale: Rotondi, 'su candidatura decide Berlusconi, ma quadro non cambiato'... - grotondi : RT @PoliticaNewsNow: Quirinale, Rotondi risponde a Rossi: 'Io sono per Berlusconi piano A, B e C. Ma non può dire che...' -