Pagelle Genoa-Udinese 0-0 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di sabato 22 gennaio 2022) Le, i, il, le ammonizioni di, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di. Allo stadio Marassi partita intensa e con tanti falli ma pochi gol, anzi nessuno. Nonostante una grande partenza dei ragazzi di Blessin che provano ad azzannare l’incontro ma Silvestri nega il gol del vantaggio. Con il tempo che passa però la partita diventa sempre più spigolosa, poche occasioni da una parte e dall’altra. Nel finale l’ultima emozione è l’espulsione di Cambiaso.(4-3-3): Sirigu 6; Hefti 6, Bani 6, Vanheusden 6, Vasquez 6 (9’ st Cambiaso 4.5); Sturaro 7, Badelj 7, Portanova 6; Yeboah 6, Destro 6 (22’ st Caicedo 5.5), Ekuban 6.5 (39’ st Calafiori sv). In panchina: ...

Advertising

sportface2016 : Tra #Genoa e #Udinese vince la noia: le pagelle e i voti del match #SerieA - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa-Udinese, il secondo tempo della partita del Ferraris (live) - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa-Udinese, il primo tempo della sfida del Ferraris (live) - charliemchouse : Genoa-Udinese, il secondo tempo della partita del Ferraris (live) - charliemchouse : Genoa-Udinese, il primo tempo della sfida del Ferraris (live) -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Genoa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/22:Udinese Ledei protagonisti del match trae Udinese, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Sturaro FLOP: Destro VOTI ...Venerdì 21 gennaio 2022 20.45 Hellas Verona - Bologna (- tabellino ) Sabato 22 gennaio 2022 15.00- Udinese (- tabellino) 18.00 Inter - Venezia (- tabellino) 20.45 Lazio ...Il team bianconero oggi si gioca una delle partite più importanti della stagione. Bisogna ipotecare la salvezza. Un incontro decisivo ...Genoa-Udinese, le pagelle e il tabellino della delicatissima partita di campionato andata in scena allo stadio Luigi Ferraris.