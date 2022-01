No Green Pass no poste e pensione agli anziani: follia da Dpcm. Porro scatenato: l’inizio della fine (Di sabato 22 gennaio 2022) Alla fine della fiera delle incomprensibili norme contenute nell’ultimo Dpcm firmato ieri da Draghi. Nel profluvio di regole e codicilli, disposizioni ed eccezioni, una cosa almeno è chiara e non serve che all’annuncio mattutino del decreto seguano nel pomeriggio le Faq di governo: senza Green Pass gli anziani senza vaccino dal 1° febbraio non potranno più mettere piede negli uffici postali. Nemmeno per ritirare la sospirata pensione che, evidentemente, l’esecutivo fatica a considerare un bene «essenziale», «primario». La covid-burocrazia colpisce ancora, con buona pace di buon senso e logica giuridico-sanitaria. e finisce per penalizzare persino gli anziani, i famosi soggetti fragili, non solo in materia di rischi di contagio. Niente ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 gennaio 2022) Allafiera delle incomprensibili norme contenute nell’ultimofirmato ieri da Draghi. Nel profluvio di regole e codicilli, disposizioni ed eccezioni, una cosa almeno è chiara e non serve che all’annuncio mattutino del decreto seguano nel pomeriggio le Faq di governo: senzaglisenza vaccino dal 1° febbraio non potranno più mettere piede negli uffici postali. Nemmeno per ritirare la sospiratache, evidentemente, l’esecutivo fatica a considerare un bene «essenziale», «primario». La covid-burocrazia colpisce ancora, con buona pace di buon senso e logica giuridico-sanitaria. e finisce per penalizzare persino gli, i famosi soggetti fragili, non solo in materia di rischi di contagio. Niente ...

