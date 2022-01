Nick Jonas e Priyanka Chopra sono diventati genitori: l’annuncio del cantante (Di sabato 22 gennaio 2022) Nelle ultime ore Nick Jonas e Priyanka Chopra sono finiti al centro dell’attenzione. La coppia, composta dal cantante 29enne e dall’attrice 39enne – Miss Mondo 2000 – ha difatti condiviso un lieto annuncio con i fan. I due hanno accolto la loro prima figlia alcune ore fa, nata tramite maternità surrogata. A rendere noto l’evento … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 22 gennaio 2022) Nelle ultime orefiniti al centro dell’attenzione. La coppia, composta dal29enne e dall’attrice 39enne – Miss Mondo 2000 – ha difatti condiviso un lieto annuncio con i fan. I due hanno accolto la loro prima figlia alcune ore fa, nata tramite maternità surrogata. A rendere noto l’evento … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

mvalfoy : quindi ora posso chiamare nick jonas daddy senza rimorsi - irinaanatellaa : “Priyanka Chopra e Nick Jonas crisi in arrivo” “Priyanka Chopra e Nick Jonas (Instagram) no il nostro silenzio è pe… - freshxvocado : ma non nick jonas che diventa padre - robinxmoods : No vabbè Nick Jonas un dilf - irinaanatellaa : Nick Jonas diventa papà di un figlio non mio, ma sopratutto diventa papà e io me lo ricordo che aveva 13/14 era la… -