Morto Gianni di Marzio | Ranieri ' se alleno lo devo a te'

(Di sabato 22 gennaio 2022) "Addio, sei stato il mio allenatore per 5 anni e mio grande amico per tutta la vita: se sono allenatore loa te". Così da Londra il tecnico del Watford, Caludio, gia allenatore tra ...

AGI -Di Marzio, 82 anni, ex allenatore di calcio èquesta notte. Ebbe una importante carriera da allenatore e negli anni '70 fu artefice della promozione del Catanzaro in serie A. Nel 1977 ...... Caludio Ranieri, gia allenatore tra le altre di Juve, Roma e Leicester con cui ha vinto a sorpresa la Premier League, saluta il suo ex allenatoreDi Marzioa 82 anni. "Ora - aggiunge ...Il mondo del calcio è in lutto: è morto Gianni di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo italiano, consulente del Palermo. L’annuncio è stato dato dal figlio Gianluca, giornalista a Sky, su ...L'ex allenatore e dirigente italiano Gianni di Marzio è morto a 82 anni: fu il primo a notare Maradona e segnalarlo al Napoli.