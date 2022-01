LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Maurberger recupera posizioni (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 Zubcic è 3° a 0.44. Ne mancano 18, Maurberger è sicuro di chiudere in top20 come avevamo previsto. Ora lo svizzero Ramon Zenhaeusern (-0.17), un altro dei delusi della prima manche. 13.59 L’austriaco Dominik Raschner è 4° a 1?11. Tocca al croato Filip Zubcic (-0.13). 13.57 FUORI ANCHE YULE! Era partito all’arrembaggio, ma non è riuscito a contenere la velocità, saltando una porta. 13.57 Inforcata per Simonet. Ora ancora uno svizzero, Daniel Yule (-0.11): si tratta del 2° della classifica di specialità, solo 20° a metà gara. 13.55 Delude Aerni ed è terzo a 0.84, dunque alle spalle di Maurberger. Tocca allo svizzero Sandro Simonet (-0.09). 13.54 Miglior tempo di manche per Kristoffersen, va in testa con 0.36 su un comunque bravo Maurberger. La rimonta ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.01 Zubcic è 3° a 0.44. Ne mancano 18,è sicuro di chiudere in top20 come avevamo previsto. Ora lo svizzero Ramon Zenhaeusern (-0.17), un altro dei delusi della prima manche. 13.59 L’austriaco Dominik Raschner è 4° a 1?11. Tocca al croato Filip Zubcic (-0.13). 13.57 FUORI ANCHE YULE! Era partito all’arrembaggio, ma non è riuscito a contenere la velocità, saltando una porta. 13.57 Inforcata per Simonet. Ora ancora uno svizzero, Daniel Yule (-0.11): si tratta del 2° della classifica di specialità, solo 20° a metà gara. 13.55 Delude Aerni ed è terzo a 0.84, dunque alle spalle di. Tocca allo svizzero Sandro Simonet (-0.09). 13.54 Miglior tempo di manche per Kristoffersen, va in testa con 0.36 su un comunque bravo. La rimonta ...

