Irlanda | passeggero “no mask” mostra le natiche all’hostess | ora rischia 20 anni

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 22 gennaio 2022) Dublino – Un irlandese di 29, Shane McInerney, è stato incriminato per i “numerosi disordini” creati lo scorso 7 gennaio su un volto della Delta diretto da Dublino a New York. Lo riporta il giornale Irish Times, secondo cui l’uomo di Galway si è rifiutato di indossare la mascherina a bordo, ha lanciato una lattina contro un altroe infine hate lea un’assistente di volo. Stando a quanto si legge nella denuncia presentata presso l’Eastern District of New York, “durante il volo di circa otto ore, l’imputato si è ripetutamente rifiutato di indossare la mascherina nonostante gli fosse stato chiesto decine di volte dal personale dell’equipaggio”. Sempre secondo la denuncia, l’uomo a un certo punto si è alzato dal suo posto per lamentarsi del cibo e sulla via del ritorno si è abbassato i ...