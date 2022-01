Il tennis va oltre Djokovic. A partire dagli Australian Open (Di sabato 22 gennaio 2022) "Gli Australian Open sono più importanti di ogni singolo giocatore. Sarà un torneo fantastico con o senza di lui”. Così ha risposto Rafa Nadal a chi gli ha chiedeva un pensiero su Novak Djokovic, espulso dall’Australia il giorno prima dell’inizio dello Slam per motivi di ordine pubblico. The show must go on, anche il tennis deve proseguire e abituarsi alla nostalgia e non farsene imprigionare. Gli Open sono cominciati e finiranno senza la testa di serie numero uno del tabellone (rimpiazzata dal lucky loser più famoso e fortunato del mondo, Salvatore Caruso, numero 146 del ranking), senza Roger Federer, assente fino a data da destinarsi, senza le due sorelle Williams per la prima volta dal 1997. Questa edizione degli Open sarà un assaggio del futuro che ci aspetta, con il numero due ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 gennaio 2022) "Glisono più importanti di ogni singolo giocatore. Sarà un torneo fantastico con o senza di lui”. Così ha risposto Rafa Nadal a chi gli ha chiedeva un pensiero su Novak, espulso dall’Australia il giorno prima dell’inizio dello Slam per motivi di ordine pubblico. The show must go on, anche ildeve proseguire e abituarsi alla nostalgia e non farsene imprigionare. Glisono cominciati e finiranno senza la testa di serie numero uno del tabellone (rimpiazzata dal lucky loser più famoso e fortunato del mondo, Salvatore Caruso, numero 146 del ranking), senza Roger Federer, assente fino a data da destinarsi, senza le due sorelle Williams per la prima volta dal 1997. Questa edizione deglisarà un assaggio del futuro che ci aspetta, con il numero due ...

Coninews : MATTEO AVANZA AGLI #AUSOPEN! ?? Con la vittoria in 5 set (6-2 7-6 4-6-2-6 7-6) sul talento spagnolo Carlos Alcaraz,… - fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - angelomangiante : Il caso #Djokovic cominciato male e finito peggio. Più si approfondivano i documenti e più emergevano lati oscuri.… - ClaraRamazzotti : RT @VanityFairIt: I padri nello sport contano. Nel tennis lo ha raccontato benissimo Agassi e ora lo fa un film che racconta la storia di d… - flamanc24 : RT @lorenzofares: Giusto per rendere l'idea Matteo #Berrettini ???? ha vinto al tie-break finale un match in cui ha servito solo 10 aces (2 m… -

Ultime Notizie dalla rete : Il tennis Come Matteo Berrettini è diventato uno dei migliori tennisti al mondo ... nel rovescio e nelle variazioni e nel gioco a rete, che possa essere uno dei protagonisti dell'era di transizione a cui e destinato il tennis ora che la prospettiva di un addio di Federer, Nadal e ...

Tennis: McEnroe "pronto a lavorare part time con Sinner" "Ho detto a Riccardo Piatti che se vuole il mio aiuto per formare questo splendido giocatore italiano, per migliorarlo e aiutarlo a crescere, sarei ben felice - ha aggiunto l'ex tennista - L'ho visto ...

