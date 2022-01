Il FVG da lunedì in zona arancione. Le regole (Di sabato 22 gennaio 2022) Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Sicilia lunedì 24 gennaio passeranno in zona arancione. Lo ha deciso il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale In zona arancione le consumazioni al banco e al tavolo nei bar e nei ristoranti, sia all’aperto che al chiuso sono consentite a chi è in possesso del Green pass rafforzato Per utilizzare gli impianti di risalita nei poli sciistici servirà avere il Green pass ( non basta la versione base) Dal 20 gennaio l’accesso agli esercizi che offrono servizi alla persona è consentito solo se in possesso di Green pass base e con Green pass rafforzato. Nei giorni festivi e prefestivi l’accesso ai negozi dei centri commerciali è consentito solo a chi ha il Green pass rafforzato. Accesso consentito a ... Leggi su udine20 (Di sabato 22 gennaio 2022) Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Sicilia24 gennaio passeranno in. Lo ha deciso il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale Inle consumazioni al banco e al tavolo nei bar e nei ristoranti, sia all’aperto che al chiuso sono consentite a chi è in possesso del Green pass rafforzato Per utilizzare gli impianti di risalita nei poli sciistici servirà avere il Green pass ( non basta la versione base) Dal 20 gennaio l’accesso agli esercizi che offrono servizi alla persona è consentito solo se in possesso di Green pass base e con Green pass rafforzato. Nei giorni festivi e prefestivi l’accesso ai negozi dei centri commerciali è consentito solo a chi ha il Green pass rafforzato. Accesso consentito a ...

