Formazioni ufficiali Genoa Udinese | le scelte degli allenatori

(Di sabato 22 gennaio 2022) Ledimatch valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Portanova, Yeboah; Destro. All. Blessin(3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Pérez; Molina, Arslan, Wallace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Cioffi L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

frankragosta : Le formazioni ufficiali di #Reggiana-#Pistoiese. Le scelte di #Diana e #Lopezè. Out #Cigarini #SerieC #tuttoC - CalcioPillole : In attesa del fischio d'inizio del match di #SerieA delle 15:00 tra #Genoa e #Udinese, ecco le formazioni ufficiali… - ReggianaLIVE : #REGPIS: Ecco le formazioni ufficiali! Segui la gara e assegna i voti ai calciatori - fcin1908it : Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Genoa-Udinese - CalcioNews24 : #GenoaUdinese, le formazioni ufficiali della partita ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

TUTTO mercato WEB

Genoa - Udinese, leGENOA (4 - 3 - 3) : Sirigu; Hefti, Bani, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj, Portanova; Yeboah, Destro, Ekuban. Allenatore : Blessin. UDINESE (3 - 5 - 2) :...Commenta per primo MONZA (3 - 5 - 2): Di Gregorio; Bettella, Marrone, Sampirisi; D'Alessandro, Colpani, Mazzitelli, Barberis, Carlos Augusto; Valoti, Mota Carvalho. A disposizione: Sommariva, ...Alle 15.00 il Genoa ospiterà sul terreno dello Stadio Luigi Ferraris l’Udinese per disputare il match valevole per la 23ª giornata di Serie A. In attesa del fischio di inizio, ecco gli undici di ...Tra circa un'ora, l'Udinese scenderà in campo per affrontare il Genoa. Nel frattempo, sono uscite le formazioni ufficiali della partita ...