*** Flash – Quirinale, Berlusconi non scioglie la riserva: "Non ho ancora deciso" (Di sabato 22 gennaio 2022) Tutto rinviato, forse a lunedì, quando alle 13.15 si terrà nell'Auletta dei gruppi parlamentari della Camera l'assemblea dei grandi elettori di Forza Italia e Udc. La convocazione è arrivata poco prima che trapelasse un'indiscrezione che lascia tutto sospeso, in vista del vertice del centrodestra previsto per le 18. "ancora non ho deciso…", avrebbe detto Silvio Berlusconi , secondo l'Adnkronos, rivolto ai ministri e sottosegretari di Forza Italia che lo hanno ascoltato via zoom: il Cav avrebbe detto di non aver ancora sciolto la riserva. Subito dopo, il Cav, raccontano fonti azzurre, si sarebbe scollegato perché impegnato in un giro di telefonate. Alle 18 (inizialmente previsto alle 16) il vertice con Meloni e Salvini chiarità meglio la situazione. (articolo in aggiornamento)

