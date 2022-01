È morto Thich Nhat Hanh, il più famoso maestro zen del mondo (Di sabato 22 gennaio 2022) È morto in Vietnam il maestro zen più famoso al mondo, Thich Nhat Hanh. Muore Thich Nhat Hanh, uno dei monaci buddisti più influenti del mondo Thich Nhat Hanh, uno dei maestri zen più influenti al mondo, è morto in Vietnam all’età di 95 anni. A farlo sapere, la sua organizzazione la Plum Village Community of Engaged Buddhism in una dichiarazione sull’account Twitter del maestro. Il maestro di meditazione, secondo quanto riporta Twitter, “è morto pacificamente” nel tempio di Tu Hieu nella città di Hue, nel cuore del buddismo del Vietnam. Thich ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Èin Vietnam ilzen piùal. Muore, uno dei monaci buddisti più influenti del, uno dei maestri zen più influenti al, èin Vietnam all’età di 95 anni. A farlo sapere, la sua organizzazione la Plum Village Community of Engaged Buddhism in una dichiarazione sull’account Twitter del. Ildi meditazione, secondo quanto riporta Twitter, “èpacificamente” nel tempio di Tu Hieu nella città di Hue, nel cuore del buddismo del Vietnam....

