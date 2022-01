È morto Gianni Di Marzio | l’ex allenatore di Catanzaro e Napoli aveva 82 anni | fu lui a scoprire Maradona

(Di sabato 22 gennaio 2022) Èall’età di 82Di, exdi, che fu il primo ail talento di Diego Armando. A dare l’annuncio il figlio Gianluca, giornalista esperto di calciomercato, che scrive su Twitter: “E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego: sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai”. Divide per primo un giovanissimoin Argentina, segnalandolo al. Ci vollero alcuniprima che El Pibe de Oro arrivasse a vestire la maglia azzurra, ma quella scoperta ha contribuito a scrivere la storia del calcio. Come ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA È MORTO GIANNI DI MARZIO, AVEVA 82 ANNI Scoprì e segnalò al Napoli Diego Maradona #SkySport - GoalItalia : Si è spento Gianni Di Marzio: l'ex allenatore e dirigente aveva 82 anni ???? - Gazzetta_it : Morto Gianni Di Marzio: scoprì Maradona, allenò Napoli e Catanzaro - Angela3v999 : RT @ilriformista: Scopritore di talenti, Gianni Di Marzio si è spento a 82 anni - favolafrancis : RT @ilriformista: Scopritore di talenti, Gianni Di Marzio si è spento a 82 anni -

Ultime Notizie dalla rete : morto Gianni

Così il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio, ricordaDi Marziooggi all'età di 82 anni. " La sua lunga carriera lo ha portato in templi del calcio - aggiunge Guarascio - e lo hanno ...Lutto nel mondo del calcio italiano:all'età di 82 anni èDi Marzio . Ex allenatore del Lecce ma anche di Napoli, Catanzaro e Catania era noto per aver scoperto numerosi talenti. Su tutti Diego Armando Maradona ma anche un giovanissimo Cristiano ...Lutto nel mondo del calcio. All'età di 82 anni è scomparso Gianni Di Marzio, ex allenatore - tra le altre - di Napoli, Catanzaro e Catania, nonché scopritore di ...Addio a Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo italiano, consulente del Palermo. L’annuncio è stato dato dal figlio Gianluca, giornalista a Sky. Di Marzio, 82 anni, aveva avuto un’ottima ...