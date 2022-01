Donatella Rettore: il suo iconico look anni 80 torna a Sanremo 2022 (Di sabato 22 gennaio 2022) Non abbiamo dubbi: il ritorno di Donatella Rettore a Sanremo 2022 sarà scoppiettante. Da un’artista irriverente, provocatoria e all’avanguardia come lei non ci aspettiamo niente di meno. Dopo 28 anni di assenza, infatti, la cantante di Kobra torna al Festival, in coppia con Ditonellapiaga, con il singolo Chimica. “Mi chiamano per fare casino”: se quanto dichiarato al Corriere della Sera è vero, da Donatella Rettore e dai suoi beauty look possiamo aspettarci fuochi di artificio. Ci aveva lasciato senza parole già lo scorso anno quando, duettando sul palco dell’Ariston con La Rappresentante di Lista, aveva sfoggiato un fisico mozzafiato e gambe scolpite. A farla entrare di diritto nella costellazione delle rocker italiane, però, è il ... Leggi su amica (Di sabato 22 gennaio 2022) Non abbiamo dubbi: il ritorno disarà scoppiettante. Da un’artista irriverente, provocatoria e all’avanguardia come lei non ci aspettiamo niente di meno. Dopo 28di assenza, infatti, la cantante di Kobraal Festival, in coppia con Ditonellapiaga, con il singolo Chimica. “Mi chiamano per fare casino”: se quanto dichiarato al Corriere della Sera è vero, dae dai suoi beautypossiamo aspettarci fuochi di artificio. Ci aveva lasciato senza parole già lo scorso anno quando, duettando sul palco dell’Ariston con La Rappresentante di Lista, aveva sfoggiato un fisico mozzafiato e gambe scolpite. A farla entrare di diritto nella costellazione delle rocker italiane, però, è il ...

