Covid-19, in calo ricoveri ma ancora tanti morti. Tasso mortalità no vax 33 volte più alto di vaccinati con booster (Di sabato 22 gennaio 2022) Buone notizie dall'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza coronavirus in Italia. I nuovi contagi continuano a diminuire e sono ancora in calo rispetto a 24 ore fa. Resta, invece, ancora elevato il numero dei decessi. Secondo alcuni esperti siamo su una sorta di picco allargato - un plateau - di contagi, con Omicron che ha fatto schizzare drasticamente il numero dei nuovi casi nell'ultimo mese. Si attende ora con fiducia, tenendo sempre alta la guardia, la discesa della curva. Segnali incoraggianti arrivano dai dati di ricoveri e terapie intensive, la cui crescita sembra aver leggermente frenato rispetto alle scorse settimane e che oggi addirittura mostrano entrambi un segno meno. Passando ai dati ministeriali, sono di 171.263 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Italia contro i 179.106 di ieri ...

