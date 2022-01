Blessin | giusta direzione ora continuare così

(Di sabato 22 gennaio 2022) Esordio con un pareggio per Alexandersulla panchina del Genoa. Un punto che può servire per il morale ma poco per la classifica. "Oggi era importante ripartire dopo il 6 - 0 subito nell'...

Ultime Notizie dalla rete : Blessin giusta

Esordio con un pareggio per Alexandersulla panchina del Genoa. Un punto che può servire per il morale ma poco per la classifica. "... ma è stata buona e giocata nelladirezione e ...Concreti segnali di ripresa da parte del Genoa che pur non andando oltre lo 0 - 0 casalingo con l'Udinese ha dato l'impressione di aver imboccato la stradasotto la guida di Alexander. Sei occasioni pulite per segnare almeno una rete ma là davanti manca la qualità necessaria per dare la stoccata vincente. Il punto non serve in chiave ...Il neo tecnico del Genoa Alexsander Blessin ha parlato in sala stampa alla fine del match contro l'Udinese, un incontro che si é chiuso senza vinti né vincitori: ...Il tecnico: "Salvezza? Ci sono ancora 15 partite da giocare e tanti punti da conquistare, l'importante è che la squadra ci creda" ...