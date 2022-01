Benedetta Rossi operata in ospedale: le prime parole dopo l’intervento (FOTO) (Di sabato 22 gennaio 2022) Operazione per Benedetta Rossi La cuoca Benedetta Rossi è stata da poco operata. La cooking star del web ha dovuto subire una delicata operazione alla schiena che aveva rimandato da tempo. Infatti proprio alcuni giorni fa, attraverso il suo profilo Instagram, aveva fatto sapere a tutti i suoi follower che sarebbe stata ricoverata in ospedale L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 22 gennaio 2022) Operazione perLa cuocaè stata da poco. La cooking star del web ha dovuto subire una delicata operazione alla schiena che aveva rimandato da tempo. Infatti proprio alcuni giorni fa, attraverso il suo profilo Instagram, aveva fatto sapere a tutti i suoi follower che sarebbe stata ricoverata inL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

MediasetTgcom24 : Benedetta Rossi si è operata: 'L'intervento è riuscito, sto bene' #benedettarossi - MazzeiSimone : RT @melissa_greta: io che cucino male tenendo in sottofondo Benedetta Rossi perché siamo cresciuti nell’era del giudizio e non ci fa paura - melissa_greta : io che cucino male tenendo in sottofondo Benedetta Rossi perché siamo cresciuti nell’era del giudizio e non ci fa paura - CronacaSocial : Benedetta Rossi è stata sottoposta al delicato intervento. Come sta ora la food blogger ????????… - fuori__luogo : Dopo questa notizia credo che sarò totalmente incapace di vivere ancora -