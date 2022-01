Advertising

AngeloCiocca : La pattuglia, un agente della #polizia locale, intervenuto per accertamenti su episodi di #vandalismo segnalati da… - DSantanche : Altra notte di follia a #Milano con un agente della polizia locale aggredito da diversi ragazzi. #Fdi chiede più si… - CorriereQ : Agente Polizia locale aggredita in piazza Duomo a Milano - Roma5276 : Stampate questo documento e a qualsiasi persona, sia esso il titolare del bar, del ristorante, un agente di polizia… - ventoc : RT @Noiconsalvini: #Molteni: Rissa al Bassone: solidarietà all’agente, ora taser e body cam alla Polizia Penitenziaria La mia personale so… -

Ultime Notizie dalla rete : Agente Polizia

Agenzia ANSA

Un'dellalocale di Milano è stata aggredita questa sera in piazza Duomo per aver invitato un uomo, secondo le prime informazioni di nazionalità marocchina, a indossare la mascherina. Era ......camera e lanciato i pezzi dei sanitari e alcune suppellettili contro l'della sezione, minacciandolo di morte. A renderlo noto è il segretario generale della Sardegna della UIL PA...Pantaleo Varallo, l'ex guardia giurata di Taranto, di 42 anni, che questa mattina a Taranto, intorno alle 11.30, ha fatto fuoco verso due poliziotti della Volante ferendoli ...Chiude l'analisi dell'incidentalità registrata dalla polizia locale la fascia di età più coinvolta nei 954 scontri su cui sono intervenuti gli agenti. Come per il 2020, anche l'anno scorso è stata la ...