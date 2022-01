22 gennaio … (Di sabato 22 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Nella prima metà degli anni Ottanta nella Serie A spagnola vi è stato il dominio basco, con due vittorie della Real Sociedad e altrettante dell’Athletic Bilbao. Due volte campione iberico con i biancorossi José Maria Nunez Urrezola, compie oggi 70 anni, che in patria ha vinto anche una Coppa e una Supercoppa nazionale. Esattamente trent’anni prima nasceva Pietro Pietrasanta, 119 presenze in Serie A (non consideriamo la stagione 1945-’46) tra Alessandria e Bari. Il 22 gennaio 1942 nasceva l’argentino Juan Carlos Sarnari, 147 presenze con il River Plate. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 22 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Nella prima metà degli anni Ottanta nella Serie A spagnola vi è stato il dominio basco, con due vittorie della Real Sociedad e altrettante dell’Athletic Bilbao. Due volte campione iberico con i biancorossi José Maria Nunez Urrezola, compie oggi 70 anni, che in patria ha vinto anche una Coppa e una Supercoppa nazionale. Esattamente trent’anni prima nasceva Pietro Pietrasanta, 119 presenze in Serie A (non consideriamo la stagione 1945-’46) tra Alessandria e Bari. Il 221942 nasceva l’argentino Juan Carlos Sarnari, 147 presenze con il River Plate. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

