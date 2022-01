WRC, Rally Monte Carlo: prime due prove speciali ad Ogier su Toyota (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nella novantesima edizione della corsa svolta nel Principato di Monaco, si è aperto ufficialmente il dualismo tra Toyota e Ford. Più precisamente, sono i due Sebastien a darsi battaglia in questo primo weekend del World Rally Championship con Ogier che è riuscito a battere nelle due gare cronometrate Loeb, appena tornato dal tour della Dakar 2022. Entusiasmante la sfida tra i due che, di certo, non hanno risparmiato gomme e benzina in questo primissimo appuntamento di un Mondiale 2022 che si prospetta avvincente e ricco di duelli al filo dei decimi. Ecco cosa è successo in WRC nel Rally di Monte Carlo corso in notturna. WRC, Rally Monte Carlo: la Top 10 dopo le prime due gare cronometrate Le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nella novantesima edizione della corsa svolta nel Principato di Monaco, si è aperto ufficialmente il dualismo trae Ford. Più precisamente, sono i due Sebastien a darsi battaglia in questo primo weekend del WorldChampionship conche è riuscito a battere nelle due gare cronometrate Loeb, appena tornato dal tour della Dakar 2022. Entusiasmante la sfida tra i due che, di certo, non hanno risparmiato gomme e benzina in questo primissimo appuntamento di un Mondiale 2022 che si prospetta avvincente e ricco di duelli al filo dei decimi. Ecco cosa è successo in WRC neldicorso in notturna. WRC,: la Top 10 dopo ledue gare cronometrate Le ...

