The Meg 2 | lunedì inizieranno le riprese del sequel di Shark - Il primo squalo

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Jason Statham tornerà sul set da, nel Regno Unito, per iniziare ledi The Meg 2,di- Il. Ledi The Meg 2, ildi- Ilnella giornata diproseguendo così l'incredibile avventura con l'attore Jason Statham. Il progetto si intitolerà The Trench ed è in fase di sviluppo da molto tempo, da oltre un anno. KFTV ha ora svelato che la troupe e il cast saranno impegnati dalla prossima settimana presso i Leavesden Studios nel Regno Unito. Alla regia di The Meg 2 ci sarà Ben Wheatley, che sostituisce Jon Turteltaub. Jason Statham riprenderà il ruolo di Jonas Taylor, esperto in specie ...

Advertising

TheSnowGuy_ : @ViralWigs @LeaksDbd jdhskejsjsksk the obsession with Meg -

Ultime Notizie dalla rete : The Meg

Movieplayer.it

Il primo ciak di2 , sequel dell'action horror giunto in Italia come Shark - Il Primo Squalo , partiranno dal Regno Unito a fine gennaio. KFTV ha riferito quest'oggi che Jason Statham sarà sul set di2 ...... Adrian Lyles, Saylor Bell / Photo Credit: Donald Lyles, Michael Dambrosia In basso (da sinistra a destra): Corbin Bleu,Donnelly, Jason Earles / Photo Credit: Allan Amato,Riker Brothers, ...The Trench is the movie Jason Statham will be working on next as it will start shooting at the UK’s Studios Leavesden next Monday, January ...Jason Statham tornerà sul set da lunedì, nel Regno Unito, per iniziare le riprese di The Meg 2, sequel di Shark - Il primo squalo. Le riprese di The Meg 2, il sequel di Shark - Il primo squalo, inizie ...