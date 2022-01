Tangenti al capo della Protezione civile, appalti affidati prima delle gare in Puglia (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'inchiesta sull'ex dirigente arrestato il 23 dicembre con l'accusa di aver preso mazzette da due imprenditori. Sotto la lente della Procura una serie di lavori a Terlizzi, Foggia e nei centri vaccinali. Nelle carte anche le operazioni bancarie effettuate dalla moglie poche ore... Leggi su repubblica (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'inchiesta sull'ex dirigente arrestato il 23 dicembre con l'accusa di aver preso mazzette da due imprenditori. Sotto la lenteProcura una serie di lavori a Terlizzi, Foggia e nei centri vaccinali. Nelle carte anche le operazioni bancarie effettuate dalla moglie poche ore...

