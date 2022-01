Supermercati e negozi: ecco dove si entra senza Green Pass (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si potrà fare la spesa senza la certificazione verde, ma non si potranno comprare solo beni essenziali come il cibo. Controlli a campione. Serve il Green Pass base per le tabaccherie e anche per ritirare la pensione alle Poste Leggi su vanityfair (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si potrà fare la spesala certificazione verde, ma non si potranno comprare solo beni essenziali come il cibo. Controlli a campione. Serve ilbase per le tabaccherie e anche per ritirare la pensione alle Poste

Advertising

Corriere : ?? Cosa cambia dal 1° febbraio e cosa si può fare senza green pass, con quello base e con quello rafforzato: l'elenc… - vivereurbino : Green pass per negozi e supermercati, firmato il DPCM, ecco dove si potrà andare senza certificato… - jornalistavitor : RT @Corriere: ?? Cosa cambia dal 1° febbraio e cosa si può fare senza green pass, con quello base e con quello rafforzato: l'elenco dei nego… - andfranchini : Negozi senza green pass: la lista dei punti vendita- - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Green pass 1 febbraio, Draghi firma Dpcm su negozi 'esenti': (Adnkronos) - No certificazione verde per supermercati, farm… -