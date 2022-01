Sofia Goggia | «Recupero ok» È in pole nella «sua» Cortina | oggi la discesa libera

(Di venerdì 21 gennaio 2022) La sciatrice bergamasca ha stampato il miglior tempo in entrambe le cronometrate di giovedì e di venerdì. Sabato 22 gennaio lasulla pista che già in passato le regalò soddisfazioni: diretta tv su Raisport ed Eurosport dalle 11,30.

è stata nuovamente la più veloce nel secondo e ultimo training alla vigilia della discesa femminile di Coppa del mondo, in programma a Cortina d'Ampezzo. Sull'Oympia delle Tofane la ...... 21 gennaio 2022 " Dopo aver fatto segnare il miglior riscontro cronometrico nella prima giornata,è la più veloce anche nella seconda prova cronometrata in vista della discesa di Coppa ...Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: la start list della discesa libera di Cortina d'Ampezzo, i pettorali e le italiane in gara ...Dopo Goggia, subito Federica Brignone con il pettorale n° 8, dopo aver fatto benissimo in Austria, anche in discesa, e nelle prove qui sull'Olympia delle Tofane. Non ci sarà Karoline Pichler, che guar ...