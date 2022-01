Se Draghi va a Quirinale c’è nodo governo, ipotesi patto “light” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un patto di governo circoscritto, con l'indicazione chiara di alcune (poche) priorità, la principale delle quali è rispettare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in scadenza al prossimo giugno. E' questo uno degli scenari che hanno iniziato a prospettare i partiti negli incontri di questi giorni, nell'eventualità, non remota, di un passaggio di Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale. Un accordo dunque "light", che non porti necessariamente alla fine naturale della legislatura ma che serva a traghettare il Paese in sicurezza a elezioni leggermente anticipate rispetto alla scadenza naturale. Del resto, fanno notare fonti di governo, "senza l'autorevolezza di Draghi sarebbe difficile tenere insieme a lungo tutti i partiti che fanno parte ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 21 gennaio 2022) Undicircoscritto, con l'indicazione chiara di alcune (poche) priorità, la principale delle quali è rispettare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in scadenza al prossimo giugno. E' questo uno degli scenari che hanno iniziato a prospettare i partiti negli incontri di questi giorni, nell'eventualità, non remota, di un passaggio di Marioda Palazzo Chigi al. Un accordo dunque "", che non porti necessariamente alla fine naturale della legislatura ma che serva a traghettare il Paese in sicurezza a elezioni leggermente anticipate rispetto alla scadenza naturale. Del resto, fanno notare fonti di, "senza l'autorevolezza disarebbe difficile tenere insieme a lungo tutti i partiti che fanno parte ...

