(Di venerdì 21 gennaio 2022)– I Carabinieri della StazioneViale Libia, su delega della Procura della Repubblica di, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, con le accuse di lesioni personali gravi e aggravate, nei confronti di un cittadino libico di 35 anni, con precedenti. Al provvedimento si è giunti dopo un’articolata attività di indagine eseguita dai Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di, a seguito di un intervento richiesto al “112” la mattina del 13 dicembre 2021, in un bar di via Nomentana, dove era da poco entrata una donna, cittadina marocchina di 33 anni – visibilmente sotto shock e con delle vistose ferite al corpo e al volto, che chiedeva aiuto ai presenti raccontando di essere ...

Advertising

ilfaroonline : Roma, massacra di botte la compagna e poi cerca di scappare in Francia - Massimo22185550 : RT @CorvinoSantino: La notizia riportata solo su 'Roma Today' Lo schifo della stampa ammaestrata che tace quando conviene e massacra chi n… - massimodigiamb1 : RT @CorvinoSantino: La notizia riportata solo su 'Roma Today' Lo schifo della stampa ammaestrata che tace quando conviene e massacra chi n… - CorvinoSantino : La notizia riportata solo su 'Roma Today' Lo schifo della stampa ammaestrata che tace quando conviene e massacra c… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma massacra

Il Faro online

La moglie del celebre ex calciatore e Capitano dellaFrancesco Totti si prepara intanto a tornare presto in televisione con la nuova edizione dell'Isola dei Famosi.È accaduto domenica sera, a, dalle parti di Tor Vergata. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Tutti i contenuti del sito 3,50 a settimana prezzo bloccato ...Gravemente indiziato di aver maltrattato e picchiato la compagna, tenta la fuga in Francia ma viene bloccato alla frontiera a Ventimiglia: arrestato ...Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un romano di 55 anni, incensurato, in esecuzione di un’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, em ...