Recupero importante per il Milan: ci sarà con Juve e Inter! (Di venerdì 21 gennaio 2022) Recupero importante. Ismael Bennacer è stato da poco eliminato dalla Coppa d’Africa con la sua Algeria e questa non puo’ che essere una bella notizia per il Milan di Stefano Pioli che potrà così riabbracciarlo molto presto. Bennacer Milan Coppa d’AfricaCome riportato da TuttoMercatoWeb, il centrocampista algerino stamattina ha svolto lavoro defaticante dopo il viaggio in notturna e potrebbe addirittura essere a disposizione per Milan-Juventus in programma per domenica sera. Per il derby, invece, sarà sicuramente al servizio della squadra. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di venerdì 21 gennaio 2022). Ismael Bennacer è stato da poco eliminato dalla Coppa d’Africa con la sua Algeria e questa non puo’ che essere una bella notizia per ildi Stefano Pioli che potrà così riabbracciarlo molto presto. BennacerCoppa d’AfricaCome riportato da TuttoMercatoWeb, il centrocampista algerino stamattina ha svolto lavoro defaticante dopo il viaggio in notturna e potrebbe addirittura essere a disposizione perntus in programma per domenica sera. Per il derby, invece,sicuramente al servizio della squadra. Matteo Brignone

