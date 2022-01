Quirinale | pressing ministri per voto positivi | tema in Cdm

Advertising

fattoquotidiano : #Quirinale, il pressing di Forza Italia e i timori di Renzi. I forzisti minacciano di anticipare il verdetto sull’i… - gaiaitaliacomlo : Continua dunque il pressing per l'accordo sul Quirinale con le Destre tanto impegnate a mostrarsi muscolari nei num… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | Diario dal Colle. Domenica Berlusconi decide, Salvini in pressing. Ascolta anche il podcast #ANSA ht… - fisco24_info : Quirinale: incontro Letta-Renzi: Salvini in pressing. Sgarbi: 'Se è Draghi il nome del premier da decidere prima' - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL FATTO QUIRINALE pressing di Usa, Ue, grande finanza, (e Confindustria) Poteri esteri su Dr… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale pressing

Agenzia ANSA

Draghi può giocare dove vuole, sia alche a Palazzo Chigi, ma di sicuro se diventasse ... Dopo i capigruppo parlamentari, anche i ministri della maggioranza sarebbero inper ...Dopo i capigruppo parlamentari, anche i ministri della maggioranza, secondo quanto si apprende, sarebbero inper permettere ai grandi elettori positivi di partecipare al voto per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Il tema sarebbe stato sollevato in cabina di regia dai capi delegazione ...Dopo i capigruppo parlamentari, anche i ministri della maggioranza, secondo quanto si apprende, sarebbero in pressing per permettere ai grandi elettori positivi di partecipare al voto per l'elezione d ...Le cronache ufficiali raccontano di un colloquio «cordiale», utile a questo punto per interpretare un ruolo nella partita del Quirinale. Il problema è che Salvini e Meloni guardano all'orizzonte in mo ...