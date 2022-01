Marelli: “Rocchi ha fatto bene a non mettere in un angolo Serra” | News (Di venerdì 21 gennaio 2022) Luca Marelli, ex arbitro, ha rilasciato delle dichiarazioni su Serra e sui direttori di gara di Serie A: ecco le sue parole Leggi su pianetamilan (Di venerdì 21 gennaio 2022) Luca, ex arbitro, ha rilasciato delle dichiarazioni sue sui direttori di gara di Serie A: ecco le sue parole

Advertising

PianetaMilan : Marelli: “Rocchi ha fatto bene a non mettere in un angolo Serra” | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - gilnar76 : Marelli: «Su Serra Rocchi ha fatto bene» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Marelli: «Su Serra Rocchi ha fatto bene» - sportli26181512 : Marelli: 'Rocchi ha fatto bene a non mettere Serra in un angolo': Luca Marelli, ex arbitro e commentatore tecnico a… - GGiorgiomacri : @FabRavezzani @LucaMarelli72 @AIA_it Ad oggi risulta che Luca Marelli è ufficialmente un collaboratore di Dazn e no… -