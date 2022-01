Lobotka: “Finalmente sono felice, mi sento protagonista. Vogliamo lottare per lo scudetto” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“sono Finalmente protagonista con la maglia azzurra“. Stanislav Lobotka parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss ed esprime il suo entusiasmo per le prestazioni eccellenti di questa stagione. “sono felice perchè sto giocando molto, prima non è stato facile perchè ero poco impiegato. Quando è andato via Gattuso e con l’arrivo di Spalletti ho trovato Finalmente spazio e sono contento di poter dare il mio contributo”. “Dicevano che ero fuori forma – continua l’allenatore -, che ero grasso, molti non si spiegavano perchè non riuscissi ad esprimermi, avevo anche pensato di dover andar via dal Napoli. Invece Spaleltti mi ha dato piena fiducia, tra noi c’è un grande feeling. E’ un allenatore che dialoga molto con la squadra e che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“con la maglia azzurra“. Stanislavparla ai microfoni di Radio Kiss Kiss ed esprime il suo entusiasmo per le prestazioni eccellenti di questa stagione. “perchè sto giocando molto, prima non è stato facile perchè ero poco impiegato. Quando è andato via Gattuso e con l’arrivo di Spalletti ho trovatospazio econtento di poter dare il mio contributo”. “Dicevano che ero fuori forma – continua l’allenatore -, che ero grasso, molti non si spiegavano perchè non riuscissi ad esprimermi, avevo anche pensato di dover andar via dal Napoli. Invece Spaleltti mi ha dato piena fiducia, tra noi c’è un grande feeling. E’ un allenatore che dialoga molto con la squadra e che ...

