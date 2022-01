LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano 23-29, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: i russi si avvicinano a metà 2° quarto (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-31 Tripla di Grigonis e Cska sul -3. 25-31 Sottomano di Lundberg che poi sbaglia il libero supplementare. 23-31 Due liberi di Delaney. 23-29 Tripla di Lundberg dopo l’errore in lunetta di Bolomboy. Il Cska si avvicina e Messina chiama timeout. Cinque minuti all’intervallo. 20-29 Canestro di Bolomboy con il terzo fallo di un Tarczewski finora veramente negativo. 18-29 Favoloso arresto e tiro di Rodriguez sullo scadere dei 24 secondi. 18-27 1/2 di Hines dalla lunetta. 18-26 Due liberi per Grigonis. Troppe forzature in attacco per Milano, che ha sprecato l’occasione di allungare ulteriormente. 16-26 Due liberi per Khomenko. 14-26 ANCORAAAAAA TROY DANIELS! 14-23 Appoggio al ferro di Bolomboy. 12-23 Capolavoro di Shengelia, che sfrutta benissimo il post contro ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28-31 Tripla di Grigonis esul -3. 25-31 Sottomano di Lundberg che poi sbaglia il libero supplementare. 23-31 Due liberi di Delaney. 23-29 Tripla di Lundberg dopo l’errore in lunetta di Bolomboy. Ilsi avvicina e Messina chiama timeout. Cinque minuti all’intervallo. 20-29 Canestro di Bolomboy con il terzo fallo di un Tarczewski finora veramente negativo. 18-29 Favoloso arresto e tiro di Rodriguez sullo scadere dei 24 secondi. 18-27 1/2 di Hines dalla lunetta. 18-26 Due liberi per Grigonis. Troppe forzature in attacco per, che ha sprecato l’occasione di allungare ulteriormente. 16-26 Due liberi per Khomenko. 14-26 ANCORAAAAAA TROY DANIELS! 14-23 Appoggio al ferro di Bolomboy. 12-23 Capolavoro di Shengelia, che sfrutta benissimo il post contro ...

