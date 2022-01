Kendall Jenner, micro-bikini sulla neve e un "grosso" problema: niente slip, foto vietata ai minori | Guarda (Di venerdì 21 gennaio 2022) Chiamiamole "robe da vip". Kendall Jenner, bombastica influencer ed ereditiera americana, e soprattutto sorellina dell'iconica Kim Kardashian, ha provato un esperimento al confine tra scienza e fashion: si è presentata in intimo, solo striminzito reggiseno a triangolo e micro slip (invisibile, praticamente solo una sottilissima striscia di stoffa nera) sulla neve di Aspen, in Colorado, provando forse a sciogliere il ghiaccio con la sua sensualità. Il look balneare, che ha fatto il giro del mondo in pochi minuti (considerando che le foto erano contenute in un post su Instagram, lautamente pagato dalla pubblicità, potremmo dire "obiettivo pienamente raggiunto"), era completato da un paio di stivali da yeti di Miu Miu, tocco glamour altamente spettacolare. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Chiamiamole "robe da vip"., bombastica influencer ed ereditiera americana, e soprattutto sorellina dell'iconica Kim Kardashian, ha provato un esperimento al confine tra scienza e fashion: si è presentata in intimo, solo striminzito reggiseno a triangolo e(invisibile, praticamente solo una sottilissima striscia di stoffa nera)di Aspen, in Colorado, provando forse a sciogliere il ghiaccio con la sua sensualità. Il look balneare, che ha fatto il giro del mondo in pochi minuti (considerando che leerano contenute in un post su Instagram, lautamente pagato dalla pubblicità, potremmo dire "obiettivo pienamente raggiunto"), era completato da un paio di stivali da yeti di Miu Miu, tocco glamour altamente spettacolare. ...

