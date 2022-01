Inter, infortunio Correa: l’esito degli esami (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’Inter ha comunicato l’entità dell’infortunio di Correa dopo gli esami clinici Attraverso una nota ufficiale, l’Inter ha comunicato l’esito degli esami sull’infortunio di Joaquin Correa. IL COMUNICATO – «Joaquin Correa si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato tra circa due settimane». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’ha comunicato l’entità dell’didopo gliclinici Attraverso una nota ufficiale, l’ha comunicatosull’di Joaquin. IL COMUNICATO – «Joaquinsi è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato tra circa due settimane». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

