Golf | DP World Tour | interrotto il secondo giro ad Abu Dhabi con Jamieson ancora in testa Pavan supera il taglio

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Così come accaduto ieri, anche ildell’AbuHSBC Championship subisce un’interruzione prima di essere completato a causa del sopraggiungere del buio. Il primo torneo del 2022 sul nuovo DP(ex-European) completerà quindi ilround, che determinerà classifica e soprattutto ilper le ultime due giornate, domani mattina dalle 7.30, prima che inizi il cosiddetto ”Moving Day”, il terzo giorno. Al termine di una giornata complicatissima per tutti, caratterizzata dal fortissimo vento che ha reso quasi impossibile il gioco in alcune parti del percorso, lo scozzese Scottè riuscito a completare le 18 buche e a mantenere la leadership provvisoria col punteggio di -7. Dopo l’ottimo -9 di ...

Advertising

zazoomblog : Golf: parata di stelle ad Abu Dhabi per il primo torneo del nuovo DP World Tour - #Golf: #parata #stelle #Dhabi… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf World

Agenzia ANSA

Buona la prima tornata da parte del numero uno dell'OfficialRanking. Lo spagnolo Jon Rahm è infatti tredicesimo grazie ad un solido - 6. Sorride anche Francesco Molinari . Il torinese, al ...Sinne r - Johnson (secondo match dalle ore 09.00) 04.20(DPTour) - Abu Dhabi HSBC Championship, primo giro (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+,Tv) 11.00 SCI ...In California buon inizio per Francesco Molinari che ha chiuso il primo round del 'The American Express', torneo del PGA Tour di golf, al 24/o posto con uno score di 67 (-5) colpi. Nella sua prima gar ...In California buon inizio per Francesco Molinari che ha chiuso il primo round del 'The American Express', torneo del PGA Tour di golf, al 24/o posto con uno score di 67 (-5) colpi. (ANSA) ...