Advertising

iconanews : Fonti, M5s in cabina di regia chiede scostamento bilancio - robertobre61 : RT @ultimenotizie: Secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari qualificate, c'è stato oggi un incontro tra il leader M5S Gius… - Piergiulio58 : RT @ultimenotizie: Secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari qualificate, c'è stato oggi un incontro tra il leader M5S Gius… - infoitinterno : Quirinale: fonti M5S, Conte consapevole tentativo nome condiviso non facile - infoitinterno : Quirinale: fonti M5S, tentativo Conte ampia convergenza per evitare crisi governo -

Ultime Notizie dalla rete : Fonti M5s

Agenzia ANSA

Il capodelegazioneStefano Patuanelli, secondo quanto si apprende, nel corso della cabina di regia ha chiesto uno scostamento di bilancio per intervenire in modo più deciso su bollette e sostegni alle attività in ......+++SLITTA A DOMANI IL CONSIGLIO DEI MINISTRI+++ Secondo quanto appreso dall'Adnkronos dadi ... come invece suggerito daldell'ex Premier Conte . Non dovrebbe infine esserci alcun intervento ...Il capodelegazione M5S Stefano Patuanelli, secondo quanto si apprende, nel corso della cabina di regia ha chiesto uno scostamento di bilancio per intervenire in modo più deciso su bollette e sostegni ...Roma, 21 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il capodelegazione del M5S, Stefano Patuanelli, avrebbe chiesto nel corso della cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di mag ...