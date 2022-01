Europei 2022 calcio a 5 | Bellarte | “Sfida difficile | ma abbiamo molti margini di crescita”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) “Quando mi è stata affidata la panchina della Nazionale, l’obiettivo affidatomi era quello di vincere quante più partite possibile, coniugandolo con un ringiovanimento della rosa. Gli ultimi risultati dell’Italia in campo internazionale erano stati poco soddisfacenti e questo significava una sola cosa: riportare l’Italia a giocare una fase finale di una competizione internazionale dopo la non qualificazione all’ultimo Mondiale e ricostruire il percorso con questa pietra di paragone, sapendo tutte le difficoltà a cui saremmo andati incontro“. Così Massimiliano, ct della Nazionale dia 5, commenta il percorso degli azzurri in avvicinamento alla fase finale degli, in corso a Groningen. RISULTATI E CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO IL CALENDARIO DELL’ITALIA Merlim e compagni hanno ottenuto un ...

