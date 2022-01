È lo spagnolo la lingua più studiata negli Stati Uniti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Lo spagnolo continua ad essere una delle lingue più studiate al mondo, in particolare negli Stati Uniti che detengono il primato da questo punto di vista. È quanto emerge dall’ultimo rapporto pubblicato da Preply, la piattaforma specializzata in lezioni private online di lingue straniere. Se andiamo a vedere nel dettaglio il numero di studenti che nel 2021 hanno scelto di seguire un corso di spagnolo su Preply, possiamo notare che questa lingua è sempre più gettonata. Il primato continua a spettare all’inglese se consideriamo gli studenti globali, ma negli Stati Uniti lo spagnolo occupa ancora il primo posto nella classifica delle lingue più gettonate. Perché negli Stati ... Leggi su butac (Di venerdì 21 gennaio 2022) Locontinua ad essere una delle lingue più studiate al mondo, in particolareche detengono il primato da questo punto di vista. È quanto emerge dall’ultimo rapporto pubblicato da Preply, la piattaforma specializzata in lezioni private online di lingue straniere. Se andiamo a vedere nel dettaglio il numero di studenti che nel 2021 hanno scelto di seguire un corso disu Preply, possiamo notare che questaè sempre più gettonata. Il primato continua a spettare all’inglese se consideriamo gli studenti globali, malooccupa ancora il primo posto nella classifica delle lingue più gettonate. Perché...

