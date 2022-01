Delia Duran verso un altro programma dopo il GF Vip? Il retroscena

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il triangolo nato al Grande Fratellopotrebbe portare fortuna adal punto di vista professionale. Se, infatti, la situazione con Alex Belli resta ancora tutta da chiarire, per la bella attrice e modella sudamericana potrebbe aprirsi una nuova occasione in ambito lavorativo.a La Pupa e il Secchione? Iponi,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... che cercano di strappare a Soleil ela verità sulla sospetta intimità che sarebbe avvenuta in Casa. Mentre l'influencer nega,spiffera il gossip bollente ad Alessandro Basciano , ...Leggi ancheprovoca Barù L'avvertimento di Lulù non è per niente piaciuto a Sophie , che ha sbottato affermando: "Se sbaglio saranno cavoli miei, però seguo la mia testa. Non mi interessa ...Ormai è chiaro, del triangolo Delia Duran/Soleil Sorgé/Alex Belli si parlerà fino alla fine del GFVip. Nonostante i telespettatori e gli stessi La risposta del gieffino ha lasciato tutti senza parole: ...La rivelazione di Delia Duran: Barù non le crede neanche un po’ Ieri sera quindi, tra una chiacchierata e l’altra, la Duran ha commentato: “Sono venuta qua a trovare un nuovo marito. Sono qui per ...