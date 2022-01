Covid, stabile l’incidenza e cala l’indice Rt a 1,31. Cresce occupazione reparti ma non intensive (Di venerdì 21 gennaio 2022) l’incidenza settimanale si è stabilizzata mentre cala l’indice di trasmissibilità Rt. È quanto rilevano l’Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute nel monitoraggio settimanale, sull’andamento dei casi di Covid in Italia. l’incidenza è pari a 2011 ogni 100.000 abitanti (14/01/2022 -20/01/2022) rispetto a 1988 ogni 100.000 abitanti (07/01/2022 -13/01/2022) della scorsa settimana. Nel periodo 22 dicembre 2021 – 4 gennaio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,31 (range 1,00 – 1,83), in calo rispetto alla settimana precedente, quando era pari a 1,56. Varie Regioni hanno però avuto problemi nell’invio dei dati e potrebbe esserci una sottostima. Resta stabile il tasso di occupazione in terapia intensiva: è al 17,3% (rilevazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022)settimanale si è stabilizzata mentredi trasmissibilità Rt. È quanto rilevano l’Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute nel monitoraggio settimanale, sull’andamento dei casi diin Italia.è pari a 2011 ogni 100.000 abitanti (14/01/2022 -20/01/2022) rispetto a 1988 ogni 100.000 abitanti (07/01/2022 -13/01/2022) della scorsa settimana. Nel periodo 22 dicembre 2021 – 4 gennaio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,31 (range 1,00 – 1,83), in calo rispetto alla settimana precedente, quando era pari a 1,56. Varie Regioni hanno però avuto problemi nell’invio dei dati e potrebbe esserci una sottostima. Restail tasso diin terapia intensiva: è al 17,3% (rilevazione ...

