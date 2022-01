Calciomercato Juventus, Allegri ha deciso: andrà via in prestito (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ultimi giorni di mercato e Allegri ha deciso il futuro di un suo giocatore; andrà via dalla Juventus in prestito per trovare più continuità. De Winter è uno dei giovani più interessanti a disposizione della Juventus; lo abbiamo visto esordire e fare una buonissima impressione nella sfida di Champions League, l’ultima della fase a gironi, contro il Malmo. LapresseAlla fine del mercato di gennaio manca sempre meno e la Juventus non è riuscita ad essere protagonista come avrebbe voluto; nei prossimi giorni, però, dovrebbe chiudere una cessione con la formula del prestito. Il giocatore in questione è Koni De Winter che tanto bene ha fatto vedere in Champions. Terzino destro, con la possibilità di giocare anche da difensore centrale e, all’occorrenza come ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ultimi giorni di mercato ehail futuro di un suo giocatore;via dallainper trovare più continuità. De Winter è uno dei giovani più interessanti a disposizione della; lo abbiamo visto esordire e fare una buonissima impressione nella sfida di Champions League, l’ultima della fase a gironi, contro il Malmo. LapresseAlla fine del mercato di gennaio manca sempre meno e lanon è riuscita ad essere protagonista come avrebbe voluto; nei prossimi giorni, però, dovrebbe chiudere una cessione con la formula del. Il giocatore in questione è Koni De Winter che tanto bene ha fatto vedere in Champions. Terzino destro, con la possibilità di giocare anche da difensore centrale e, all’occorrenza come ...

