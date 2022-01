bwin data center | per il 53% Milan favorito contro una Juventus in risalita

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 gennaio 2022) (Roma, 21 gennaio 2022) - Roma, 21 gennaio 2022 – Nel match clou della ventitreesima giornata di Serie A, gli uomini di Pioli sono alla ricerca di punti per dimenticare la sconfittalo Spezia, mentre i bianconeri rincorrono l'Atalanta al quarto posto. Il 53% degli appassionati auspica una vittoria rossonera, mentre il 24% è convinto che sarà laa conquistare i tre punti. Per il 23% la sfida si chiuderà in parità. Tra i risultati esatti più quotati troviamo lo 0-2 al 28% e l'1-1 al 27%. A San Siro si prospetta un'avvincente sfida, con un Over 2,5 puntato al 98%. La sfida Lazio-Atalanta, in programma sabato sera all'Olimpico sarà un inall'insegna della Champions League. Da una parte gli orobici, attualmente quarti che devono respingere le insidie da parte della ...