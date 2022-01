Benevento, i convocati di Caserta: quattro giallorossi restano a casa (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 22 i giocatori convocati da Fabio Caserta per la sfida in programma domani alle ore 14 contro l’Alessandria. All’appello mancano gli infortunati Foulon, Viviani e Improta, oltre a Farias che a detta del tecnico non è ancora pronto per scendere in campo. Prima convocazione per Gyamfi e Petriccione. Di seguito l’elenco completo: Di seguito l’elenco dei 22 giallorossi convocati: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 88 Forte Francesco,2 Gyamfi Bright, 15 Glik Kamil, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 1 Muraca Gaspare, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian, 17 Petriccione Jacopo, 25 Sau Marco, 38 Talia Angelo, 8 Tello Andrés, 26 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 22 i giocatorida Fabioper la sfida in programma domani alle ore 14 contro l’Alessandria. All’appello mancano gli infortunati Foulon, Viviani e Improta, oltre a Farias che a detta del tecnico non è ancora pronto per scendere in campo. Prima convocazione per Gyamfi e Petriccione. Di seguito l’elenco completo: Di seguito l’elenco dei 22: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 88 Forte Francesco,2 Gyamfi Bright, 15 Glik Kamil, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 1 Muraca Gaspare, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian, 17 Petriccione Jacopo, 25 Sau Marco, 38 Talia Angelo, 8 Tello Andrés, 26 ...

Advertising

ottopagine : Benevento, i convocati: prima per Gyamfi e Petriccione. Sei assenti per Caserta #Benevento - anteprima24 : ** ##Benevento, i #Convocati di Caserta: quattro giallorossi restano a casa ** - Max_Mogavero : #Benevento, i convocati di Caserta per la gara di #Alessandria: prima chiamata per Gyamfi e Petriccione, fuori dall… - Max_Mogavero : #Benevento ad #Alessandria senza Improta, Viviani, Elia e Pastina, ma con Petriccione e Gyamfi che dovrebbero esser… - SumireGabriella : RT @DiMarzio: #SerieB, @bncalcio | Il legale di @G_Lapadula chiarisce la posizione del suo giocatore dopo la sua esclusione dai convocati p… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento convocati José Antonio Bobadilla nuovo atleta del Benevento 5 ...la sua nazionale ed ha fatto parte dei pre - convocati per la Coppa America. SOGNO - 'Ho realizzato il mio sogno di venire a giocare in Italia e non potevo fare scelta migliore di venire al Benevento ...

SPAL - BENEVENTO I CONVOCATI Al termine della seduta mattutina mister Fabio Caserta ha diramato l'elenco dei 23 giallorossi convocati per il match di domani valevole per la 19esima giornata del campionato Serie BKT: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 11 Farias Diego, 88 ...

Benevento, i convocati di Caserta: quattro giallorossi restano a casa anteprima24.it Strega, ad Alessandria con Petriccione e Gyamfi. Lapadula, avviato procedimento disciplinare Il Benevento si prepara alla trasferta di Alessandria dove potrà contare anche su Petriccione che sarà inserito nell’elenco dei convocati da Fabio Caserta così come dovrebbe toccare pure a Bright Gyam ...

DAL BENEVENTO IL CENTRAVANTI DELLA NAZIONALE U20 DI SERIO Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Giuseppe Di Serio. Il calciatore, classe 2001, arriva dal Benevento in prestito fino a giugno ...

...la sua nazionale ed ha fatto parte dei pre -per la Coppa America. SOGNO - 'Ho realizzato il mio sogno di venire a giocare in Italia e non potevo fare scelta migliore di venire al...Al termine della seduta mattutina mister Fabio Caserta ha diramato l'elenco dei 23 giallorossiper il match di domani valevole per la 19esima giornata del campionato Serie BKT: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 11 Farias Diego, 88 ...Il Benevento si prepara alla trasferta di Alessandria dove potrà contare anche su Petriccione che sarà inserito nell’elenco dei convocati da Fabio Caserta così come dovrebbe toccare pure a Bright Gyam ...Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Giuseppe Di Serio. Il calciatore, classe 2001, arriva dal Benevento in prestito fino a giugno ...